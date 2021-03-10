İstanbul Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde çıkan kavgada aralarında 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen Salih Memişoğlu ve bir kişi daha hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli Mustafa Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor. Hayvanat bahçesinin saldırıda hayatını kaybeden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu, saldırgan Mustafa Ö'nün de bir süre burada işletmecilik yaptığı, daha sonra ilişkisinin kesildiği belirlendi. Kavganın da alacak verecek meselesi tartışmasından çıktığı öğrenildi.





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Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö.'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi. Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre Mustafa Ö., Salih Memişoğlu’yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu’na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö’ye kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö’yü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

DHA





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