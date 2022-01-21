











Alanyaspor'da başarılı performansının ardından sezon başında Beşiktaş 'a transfer olan ve 2023 yılı sonuna kadar süren bir sözleşme imzalayan Salih Uçan, siyah beyazlı takımda 15 maçta forma giyerken gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Daha önce Altay ve Göztepe'nin kiralamak istediği 27 yaşındaki orta sahaya son talip Süper Lig'in ikinci sırasında yer alan İttifak Holding Konyaspor oldu.

Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen Konyaspor, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı da transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.