Salih Uçan çalım, top kapma ve şut çekmede zirvede
Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın en çok öne çıkan isimlerinden biri Salih Uçan oldu. Salih, birçok alanda istatistiklerde liderdi. Oyun içerisinde de performansıyla göze batan Salih, gole yakın oynadı.
30 Nisan 2021, Cuma 11:26 Son Güncelleme:
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Salih Uçan en çok dikkat çeken isim oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih, çalım, top kapma ve şut çekmede zirveye oturdu. Salih'in bir şutu da direkten dışarı çıktı.
- Salih Uçan, 15 ikili mücadelenin 10’unu kazandı.
- F.Bahçe’de Pelkas, Alanya’da Salih ve Davidson en çok şutu çekti. (4 şut)
- Ozan Tufan ve Salih Uçan, müsabakada en çok top kapan futbolcular olarak öne çıktı. (3 top kapma)
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