Futbol Salih Uçan elmacık kemiğinden ameliyat oldu

Salih Uçan elmacık kemiğinden ameliyat oldu

Futbol

Salih Uçan elmacık kemiğinden ameliyat oldu

Alanyaspor'un oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle henüz 1. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Elmacık kemiği kırılan Salih ameliyat edildi.

04 Mayıs 2021, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde ameliyata alınan deneyimli orta saha oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdi ve hastanede tedavisi sürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak doktor kontrollerinden sonra netleşecek.

Kasımpaşa maçının henüz 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yüzünden sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde elmacık kemiğinde iki kırık tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun ligin kalan 3 haftasında da forma giymesi beklenmiyor.

Salih, yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa maçında yaşadığım talihsizlik sonucunda elmacık kemiğimde iki kırık meydana geldi. Tüm destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede, daha güçlü bir şekilde sahalara döneceğim" dedi.

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