Salih Uçan için flaş gelişme

İtalya Serie A'da Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli, ligin son haftasında deplasmanda Inter'e mağlup olarak küme düştü. Inter karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Salih, takımının maçta attığı tek golün asistini yaptı. Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde bonservisiyle birlikte Empoli'ye giden Salih Uçan, takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı. Bu sezon Serie A'da 14 maçta forma giyen Salih Uçan, bir gol atıp, bir de asist yapma başarısı gösterdi.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Empoli'nin Serie B'ye düşmesinin ardından Salih Uçan'ın serbest kalma hakkı bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle yaptığı sözleşmede 'küme düşülmesi halinde serbest kalır' maddesi olduğu öğrenildi.

Serbest kalma hakkı elde eden Salih Uçan için Süper Lig ve yurt dışından tekliflerin olduğu ifade edilirken, Salih Uçan da geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kesin kararını tatilin ardından vermesi bekleniyor.

Öte yandan Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart da küme düştü. Ligi 16'ncı sırada bitiren ve play-out karşılaşmasında Union Berlin ile karşılaşan Stuttgart, iki maçtan da beraberlikle ayrılmasına rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle lige veda etti.

Kaynak: Fanatik