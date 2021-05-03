Alanyaspor'un başarılı orta sahası Salih Uçan, Kasımpaşa maçının ilk dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyun alanı dışına alınan Salih ambulansla hastaneye götürüldü.

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde talihsiz bir an yaşandı. Alanyaspor’da Salih Uçan, mücadelenin ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Henüz ilk dakika tamamlanmadan Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerde kaldı.

Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Salih Uçan, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. Salih, elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Hürriyet Spor Arena