Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Salih, geçtiğimiz maçta elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Tedavisi tamamlanan ve milli takıma seçilmeyi bekleyen 27 yaşındaki oyuncu, aday listede adını görememesine üzüldüğünü söyledi.

Salih, "Milli Takım formasını giymek benim için her zaman onur verici. Elbette teknik ekibin kararına saygı duyuyorum. Ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 2 senedir iyi bir futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzümdeki sakatlığı atlattım ve antrenmanlara başladım. Zoru severim, pes etmek yok mücadeleye devam. Tüm teknik ekine ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.











