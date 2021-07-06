Salih Uçan, Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı ilk antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde başka kulüplerden de teklif aldığını belirten Salih, şöyle konuştu:

"Transfer süreci kolay olmadı. Alanya'da güzel 2 sene geçirdim. Diğer takımlar da beni istedi, onlara da teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ı tercih etmemde çok fazla sebep vardı. Bucaspor zamanında da beni istemişlerdi. O zaman olmamıştı. Kısmet bu zamanaymış. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve Sergen hoca benim için bir etken oldu. Onun için tercih ettim. Sergen hoca transferde etkiliydi. Zamanında 2013'te Sergen hoca yorumcuyken benim için çok güzel bir yorumu vardı. O da beni etkiledi açıkçası. Formayı kimseye vermeden şampiyonluk kazanmak ve Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'da iyi bir sezon geçirdiğini belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çok mutluyum. Alanya'da güzel bir sezon geçirdim. İki senenin sonunda Alanya kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş formasını giyerek göreceğim. Benim için yeni bir macera başlıyor. Ümit ediyorum ki hem benim hem de kulüp tarafından doğru bir tercih olur. Güzel günler beni bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Sakatlıkla ilgili bir şeyim kalmadı"

Geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlığı atlattığını aktaran Salih Uçan, şunları kaydetti:

"Sakatlıkla ilgili bir şeyim kalmadı. Bir iz bulunuyor. Onun dışında 1 ay sonra geçecek bir durumdu. Hiçbir sorun ya da bir ağrım yok, tamamen atlattım. Ümit ediyorum ki oynayabildiğim kadar oynarım, takımıma gol ve asist katkısı veririm. Sadece skor olarak değil, mücadele ve analiz olarak da en güzelini başarabilmek istiyorum. Alanya'da birçok şeyi çok iyi başardım. Her şeyin en güzelini başarabilmeyi istiyorum. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmaktır, benim de hedefim bu. Beşiktaş formasını sahiplenmek ve oynamak istiyorum. Formayı aldığımda sonuna kadar götürmek istiyorum."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecan verici olduğunu söyleyen Salih, "Çok güzel olacak benim için. Daha önce Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. İnşallah Beşiktaş formasıyla da oynarım ve takıma katkı sağlarım. Şampiyonlar Ligi çok güzel bir arena. İnşallah kafamız dik bir şekilde o maçlara çıkar, güzel sonuçlar elde eder ve ülkemizi gururlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Orta sahada takım arkadaşları Atiba Hutchinson ve Josef de Souza ile gireceği rekabete de değinen Salih, "Çok değerli isimler. Beşiktaş'a katkı vermiş ve şampiyonluk yaşamış oyuncular. Onlarla birlikte forma yarışına girmek benim için çok güzel. Daha önce dünya yıldızı diyebileceğim birçok takım arkadaşım oldu. Bu oyuncularla birlikte mücadele etmek bana mutluluk veriyor." şeklinde görüş belirtti.

"Kendimi en iyi hissettiğim yer, 8 numara"

Oynadığı pozisyonla ilgili de konuşan Salih Uçan, "6, 8 ve 10 numarada oynadım. Kendimi en iyi hissettiğim yer, 8 numara. Ben mücadele etmeyi ve top kapmayı seven bir oyuncuyum. Bu yüzden 8 numarayı kendime daha çok yakıştırıyorum. Atak yapmayı da ceza sahasından top çıkarmayı da seviyorum. Çift yönlü oynayan bir kişiliğim var. Sergen hoca ile pozisyon ile ilgili bir şey konuşmadım. Hocanın beni istediğini ve benden faydalanacağını menajerime ilettiler. Gerisini hocayla konuşuruz, hocamız karar verir. Hedefim Beşiktaş formasını sahiplenmek, en baştan oynamak ve ilk 11 oyuncusu olmak. Formayı aldığım yerden sonuna kadar götürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Roma'dan takım arkadaşı Adem Ljajic ile ilgili de konuşan Salih, "Adem, Roma'dan takım arkadaşım. Daha henüz kendisini görmedim. Adem Ljajic, iyi bir çocuk. Burada buluşmamız iyi oldu." diye konuştu.

Öte yandan Salih Uçan, Beşiktaş'ta 8 numaralı formayı giyeceğini kaydetti.

AA



