Hürriyet'teki habere göre, Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, Salih Uçan için konuştu. Kocadağ, milli futbolcunun menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi.
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Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la adı anılan Salih'in son kararını verdiği ve Beşiktaş'ı seçtiği öğrenildi. Bu seçimde Şampiyonlar Ligi faktörü ve Sergen Yalçın'ın etkisi olduğunu tahmin ediliyor.
Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe , AS Roma, Empoli ve Sion formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu Alanya’da geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynadı.
Salih geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a veda ederek, "Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" demiş ve transferin habercisi olmuştu.
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