Salih geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a veda ederek, "Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" demiş ve transferin habercisi olmuştu.