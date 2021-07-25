Türkiye Salihli Belediyesi Gümüşçayı Köprüsü yaptıracak

Salihli Belediyesi Gümüşçayı Köprüsü yaptıracak

Türkiye

Salihli Belediyesi Gümüşçayı Köprüsü yaptıracak

Salihli Belediyesi köprü yaptırmak için ilan açtı. İhale usulü açılan ilanda Salihli, Atatürk Mahallesi'nde Gümüşçayı Köprüsü yaptırılacağı bildirildi.

25 Temmuz 2021, Pazar 18:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Salihli Belediyesi Gümüşçayı Köprüsü yaptıracak. Açık ilan usulü gerçekleşecek ihale için ilk gün 6 Ağustos.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilan sayfasında yer alıyor.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.



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