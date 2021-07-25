Salihli Belediyesi Gümüşçayı Köprüsü yaptıracak
Salihli Belediyesi köprü yaptırmak için ilan açtı. İhale usulü açılan ilanda Salihli, Atatürk Mahallesi'nde Gümüşçayı Köprüsü yaptırılacağı bildirildi.
25 Temmuz 2021, Pazar 18:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Salihli Belediyesi Gümüşçayı Köprüsü yaptıracak. Açık ilan usulü gerçekleşecek ihale için ilk gün 6 Ağustos.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilan sayfasında yer alıyor.
İlan sayfasına gitmek için tıklayın.
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