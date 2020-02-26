Sally Rooney'nin ilk romanı 'Arkadaşlarla Sohbetler', 12 bölümlük bir diziye uyarlanacak. 2017 yılında yayınlanan roman, çıkar çıkmaz Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanındaki okurları kalbinden vurmuştu.

The Sunday Times, Observer ve Telegraph tarafından 'yılın kitabı' seçilen 'Arkadaşlarla Sohbetler', yayınevinde çalışan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Frances'ın hikayesini anlatıyor.

Arkadaşlarla Sohbetler'in çekimleri henüz başlamadı ve cast hakkında da bir bilgi verilmedi. Yazar Rooney ise şunları söyledi: "Element, Lenny Abrahamson ve BBC'deki ekiple çalışmaktan çok memnunum. Romanın dinamiklerini ekrana yansıtmanın yeni ve ilginç yollarını bulacağımızdan eminim ve sürecin şekillenmesini izlemekten heyecan duyuyorum."