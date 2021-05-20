Magazin Salma Hayek: Bırakın evimde öleyim

Salma Hayek: Bırakın evimde öleyim

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Salma Hayek: Bırakın evimde öleyim

Ünlü oyuncu Salma Hayek, bugüne kadar kimseye açıklamadığı bir gerçeği ilk kez dile getirdi. Covid 19 pandemisinin ilk döneminde virüs kaptığını anlatan 54 yaşındaki Hayek, "Beni hastaneye götürmek için yalvaran doktoruma 'Bırakın evimde öleyim' dedim" sözleriyle yaşadığı koronavirüs kabusunu anlattı. Hayek, geçen yıl koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
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Meksikalı asıllı oyuncu Salma Hayek, Variety dergisinin yeni sayısı için hem objektif karşısına geçti, hem de dergiye bir röportaj verdi. Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra'da geçiren Salma Hayek, pandeminin ilk döneminde koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, kelimenin tam anlamıyla ölümden döndüğünü de anlattı. 

'EVİMDE ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gördüğünü ve durumu giderek kötüleşince doktorunun kendisini hastaneye götürmek için yalvardığını da anlattı. Hayek, doktorlarına "Evimde ölmeyi tercih ederim" dediğini de anlattı.

OKSİJEN DESTEĞİ ALDI

Tedavisi sırasında oksijen desteği alan Hayek, yedi hafta boyunca evinin bir odasında izole halde kaldığını da sözlerine ekledi. Hayek, her ne kadar koronavirüsü atlatmış olsa da uzun süreli etkilerini hala yaşadığını, hastalığın yarattığı bitkinliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını anlattı.

HASTALIĞIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Salma Hayek, koronavirüsü atlattıktan sonra görev aldığı ilk projenin, başrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'ın paylaştığı House of Gucci adlı film olduğunu da sözlerine ekledi. Salma Hayek, geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. Hayek, birkaç kez test yaptırdığını belirtmişti o paylaşımda.


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