Salma Hayek: Bırakın evimde öleyim

Meksikalı asıllı oyuncu Salma Hayek, Variety dergisinin yeni sayısı için hem objektif karşısına geçti, hem de dergiye bir röportaj verdi. Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra'da geçiren Salma Hayek, pandeminin ilk döneminde koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, kelimenin tam anlamıyla ölümden döndüğünü de anlattı.

'EVİMDE ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gördüğünü ve durumu giderek kötüleşince doktorunun kendisini hastaneye götürmek için yalvardığını da anlattı. Hayek, doktorlarına "Evimde ölmeyi tercih ederim" dediğini de anlattı.

OKSİJEN DESTEĞİ ALDI

Tedavisi sırasında oksijen desteği alan Hayek, yedi hafta boyunca evinin bir odasında izole halde kaldığını da sözlerine ekledi. Hayek, her ne kadar koronavirüsü atlatmış olsa da uzun süreli etkilerini hala yaşadığını, hastalığın yarattığı bitkinliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını anlattı.

HASTALIĞIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Salma Hayek, koronavirüsü atlattıktan sonra görev aldığı ilk projenin, başrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'ın paylaştığı House of Gucci adlı film olduğunu da sözlerine ekledi. Salma Hayek, geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. Hayek, birkaç kez test yaptırdığını belirtmişti o paylaşımda.







