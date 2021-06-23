Magazin Salma Hayek: Kocam yokken yatak odama onu alıyorum

Salma Hayek: Kocam yokken yatak odama onu alıyorum

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Salma Hayek: Kocam yokken yatak odama onu alıyorum

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, son günlerde yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme geliyor. Önce koronavirüse yakalanıp kötüleştiğini ve evinde ölmek istediğini açıklayan Hayek, şimdi de evcil baykuşuna olan bağlığını dile getirdi.

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:43 Son Güncelleme:
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Evinde beslediği köpeklerine olan sevgisiyle de bilinen 54 yaşındaki Salma Hayek, Kering adlı başkuşuyla çok derin bir iletişimi olduğunu da anlattı. Ünlü oyuncu, eşi François Henri Pinault evde olmadığı zamanlarda baykuşuyla birlikte uyuduğunu da itiraf etti.

ASLINDA KOCASINA HEDİYE ETMİŞTİ

Valentina adında bir kız çocuk annesi olan Salma Hayek, Kering'i aslında iki yıl önce Sevgililer Günü'nde kocasına hediye ettiğini belirterek buna rağmen kendisinin baykuşla daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.

BİRLİKTE TV İZLİYORLAR

Hayek "Kering ile TV izlerken çok eğleniyorum. Odanın dört bir yanında uçuyor, bazen de gelip benim kafama ya da TV'nin üstüne oturuyor" diye anlattı. Ünlü oyuncu baykuş Kering ile birlikte her tür TV programını keyifle izlediklerini sözlerine ekledi. Hayek; Kering ile birlikte daha çok TV izleyeceklerini de vurguladı.

'ONUNLA AYNI ODADA BULUNMAK BÜYÜLEYİCİ'

Ünlü oyuncu Kering ile aralarında tarifsiz bir bağ olduğunu da söyledi. Kendisi meditasyon yaparken Kering'in bunu anladığını ve kıpırdamadan sessizce durduğunu anlattı. Hayek, baykuşuyla aynı odada olmanın büyüleyici olduğunu belirterek Kering sayesinde kendisini kutsanmış hissettiğini sözlerine ekledi.

BEŞ DAKİKALIK EGZERSİZ

Hayek ilerleyen yaşına rağmen, koruduğu fiziğiyle de dikkat çekiyor. Bir dönem kemik suyu kaynatıp içtiğini anlatan Hayek formunu nasıl koruduğu konusunda da şunları söylemişti:

"Yoga yapmayı seviyorum. Bütün vücudumu çalıştıran 5 dakikalık bir egzersiz rutini keşfettim. Ertesi gün kas ağrısı oluyor ama bunu hissetmiyorsunuz bile."

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