Salma Hayek paylaştı, 13 binden fazla yorum geldi

Ünlü oyuncu Salma Hayek'ten yine cesur bir paylaşım geldi.

Hollywood’un en güzel kadınları arasında gösterilen ve kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan 53 yaşındaki bir çocuk annesi Salma Hayek'in fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Salma Hayek, bu yaşına kadar yüzüne hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını söylemişti.

Hayek'in güzelliğini nasıl koruduğu da merak konusu olmuştu. Hayek, daha önceki bir röportajında sabahları yüzünü hiç yıkamadığını belirtmişti.

“Black Friday”

Salma Hayek'in, “Black Friday” notuyla paylaştığı fotoğraf, 30 dakika içinde 110 bin beğeni almıştı.