Instagram'da 12 milyon takipçiniz olsa ne yaparsınız? Elbette çok sevinirsiniz... Peki bu sevincinizi takipçilerinizle nasıl paylaşırsınız? Ünlü oyuncu Salma Hayek bu sorunun cevabını ilginç bir şekilde vermeyi tercih etmiş.

Akupunktur seansında çekilen yarı çıplak bir pozunu paylaşan 52 yaşındaki oyuncu, "Hepinize sevginizi ve desteğiniz için minnettarım" yazdı. Bedenine batırılan iğnelerin her birinin bir milyon takipçiyi temsil ettiğini söyleyen yıldız böylece hayranlarını hem şaşırtmış hem de sevindirmiş oldu.

İşin ilginç yanı ise Hayek'in dün paylaştığı bu fotoğraf henüz bir milyon beğeniye bile ulaşamadı ve 784 bin beğenide kaldı...