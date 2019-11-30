Ünlü oyuncu Salma Hayek, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son paylaşımında #blackfriday etiketiyle paylaştığı transaparan elbisesiyle verdiği poz yine çok konuşuldu.

Hollywood’un en güzel kadınları arasında gösterilen ve kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan 52 yaşındaki Salma Hayek'in, “Black Friday” notuyla paylaştığı fotoğraf, 30 dakika içinde 110 bin beğeni aldı.

Hayranlarına çıplak teşekkür

Geçtiğmiz ay Akupunktur seansında çekilen yarı çıplak bir pozunu paylaşan 52 yaşındaki oyuncu, "Hepinize sevginizi ve desteğiniz için minnettarım" yazdı. Bedenine batırılan iğnelerin her birinin bir milyon takipçiyi temsil ettiğini söyleyerek bu paylaşımıyla da herkesi şaşırtmıştı.





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