Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti Bursa'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Özkan Uslu’ya arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri güldürdü. Şalvar giydirilen damat başında tülbent ve ağzında emzikle, el arabasıyla sokak sokak gezdirildi. Damat, gelin evine emekleyerek gitti