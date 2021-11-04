Coğrafi işaret alan şam böreği tarifi, Batman yöresine ait enfes bir lezzet. Peki, şam böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şam böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ŞAM BÖREĞİ TARİFİ

Şam böreği malzemeler

Hamur için:

1 kg un

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

10 gram tuz

250 ml ılık su

İç malzeme için:

1 kg az yağlı kıyma

1 demet maydanoz

5-6 adet orta boy soğan

Bir tutam yenibahar

Bir tutan karabiber

Bir tutam pul biber

Bir tutam tuz

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

ŞAM BÖREĞİ YAPILIŞI

Un ve yumurtayı bir kabın içerisine alarak karıştırın ve yoğurun. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, ılık su ve tuzu ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamur kıvamına gelince 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Bu esnada maydanoz ve soğanı ince ince kıyın. Ardından tencereye yağ ve soğanları ekleyerek kavurun. Üzerine az yağlı kıymayı koyarak karıştırın. Daha sonra maydanoz ve baharatları ekleyerek özdeşleşene kadar kavurun. Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Ayırdığınız parçaları 10 cm çapında olacak şekilde merdane ile açın. Açılan hamurun ortasına kıymalı harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Sıvıyağı tavaya alın ve kızdırın. Börekleri teker teker önlü arkalı olacak şekilde kızartın. İki tarafı da altın sarısı rengini alınca kağıt havlu serili bir tabakta bekletin. Bu sayede fazla yağı süzülecektir.



