Şam böreği nasıl yapılır? MasterChef şam böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Batman yöresine ait şam böreği tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir yöresel lezzet. Peki, şam böreği nasıl yapılır? İçerisinde bulunan kıyma ve baharatlarla enfes bir lezzete sahip şam böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
04 Kasım 2021, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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Coğrafi işaret alan şam böreği tarifi, Batman yöresine ait enfes bir lezzet. Peki, şam böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şam böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ŞAM BÖREĞİ TARİFİ
Şam böreği malzemeler
Hamur için:
- 1 kg un
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 10 gram tuz
- 250 ml ılık su
İç malzeme için:
- 1 kg az yağlı kıyma
- 1 demet maydanoz
- 5-6 adet orta boy soğan
- Bir tutam yenibahar
- Bir tutan karabiber
- Bir tutam pul biber
- Bir tutam tuz
- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı
Un ve yumurtayı bir kabın içerisine alarak karıştırın ve yoğurun. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, ılık su ve tuzu ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamur kıvamına gelince 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Bu esnada maydanoz ve soğanı ince ince kıyın. Ardından tencereye yağ ve soğanları ekleyerek kavurun. Üzerine az yağlı kıymayı koyarak karıştırın. Daha sonra maydanoz ve baharatları ekleyerek özdeşleşene kadar kavurun. Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Ayırdığınız parçaları 10 cm çapında olacak şekilde merdane ile açın. Açılan hamurun ortasına kıymalı harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Sıvıyağı tavaya alın ve kızdırın. Börekleri teker teker önlü arkalı olacak şekilde kızartın. İki tarafı da altın sarısı rengini alınca kağıt havlu serili bir tabakta bekletin. Bu sayede fazla yağı süzülecektir.