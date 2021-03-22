Bilim & Teknoloji Samanyolu, 12 yıl süren çalışmayla fotoğraflandı

Samanyolu, 12 yıl süren çalışmayla fotoğraflandı

Bilim & Teknoloji

Samanyolu, 12 yıl süren çalışmayla fotoğraflandı

Finlandiyalı astrofotoğrafçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı. Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.

22 Mart 2021, Pazartesi 08:11 Son Güncelleme:
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Finlandiyalı astrofotoğrafçı JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti.

Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.

Mozaik tekniği kullandı

Samanyolu’nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor. Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi.

Metsavainio, basına yaptığı açıklamada 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel bloğunda paylaştığını ve 16 Mart’tan itibaren bloğu yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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