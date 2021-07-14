Vitor Pereira Samatta yerine pivot santrfor istiyor

Fenerbahçe'de zorunlu satın alma maddesi nedeniyle 6 milyon euro'ya alınan Mbwana Samatta, Vitor Pereira'nın gözüne giremedi.

Mevcut kadroda Ademi ve Samatta ile yeni transfer Serdar Dursun bulunsa da bu üç ismin yanına kalite bir santrfor takviyesi yapılacak.

Golcü arayışlarında son olarak Boupendza ismi gündemde gelmişti. Devre arasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyla alakalı an itibariyle durum değişti. Bundaki temel sebep Boupendza’nın Teknik Direktör Pereira’nın istediği kriterlere tam olarak uymaması... Portekizli teknik adam pivot santrfor özelliklerinde bir isim arıyor. Yönetime transfer listesini sunan Pereira ilk Fenerbahçe döneminde de bu tip bir golcü olan Fernandao’yu Van Persie’ye tercih etmişti.