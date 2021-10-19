Türkiye Samatya Sahili'ndeki kayalıklarda ceset bulundu

Samatya Sahili'ndeki kayalıklarda ceset bulundu

Türkiye

Samatya Sahili'ndeki kayalıklarda ceset bulundu

Fatih'te Samatya Sahili'ndeki kayalıklarda üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

19 Ekim 2021, Salı 17:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fatih, Samatya Sahili'nde yürüyenler, kayalıklarda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kayalıklar üzerinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi. 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Anlaşılıyor
Rauf Tamer
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taksicilerden İBB'ye karşı flaş hamle!