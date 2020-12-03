Şambaba nasıl yapılır? Şambaba tarifi ve malzemeleri

Eskilerden günümüze orijinal tarifi ile şambaba tatlısı enfes lezzete sahip olan bir tarif. Son zamanlarda 'şambaba tatlısı nasıl yapılır' ise oldukça merak konusu oldu. Şambaba tatlısı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.

Şambaba tatlısı tarifi

Şambaba tatlısı malzemeleri

3 su bardağı un

1250 mililitre ılık süt

2 tatlı kaşığı vanilya

Yarım çay kaşığı tuz

3,5 su bardağı su

250 gram çilek

Kayısı marmeladı

2/3 dolu çorba kaşığı kuru maya

4 adet yumurta

3+3/4 bardak toz şeker

150 gram tereyağı

10-15 damla limon suyu

150 gram krema

Antep fıstığı (kıyılmış)

Şambaba tatlısı yapılışı

Mayayı ılık süt içinde eritin. Çukur şekilde açtığınız unun ortasına dökün ve 10 dakika kadar bekletin. Bir kasede yumurtaları şekerle çırpın. Vanilyayı, tuzu ve erimiş tereyağını da katarak, çırpmaya devam edin ve bu karışımı mayalı una ekleyin. Yumuşak bir hamur şeklini alıncaya kadar yoğurun ve karışımı minik kek kalıplarına, kalıplarını yarılarını geçmeyecek şekilde dökün. Bu halde üstlerini örterek sıcak bir yere yerde iki katı kabarıncaya kadar bekletin. 200 dereceye ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Diğer tarafta şeker, su ve limon suyunu kaynatarak şurubu hazırlayın. Şambabaların üzerine dökün ve üstlerini kapatarak beş dakika bekletin. Şişmeye başlayınca bir tepsiye alt üst edin. Şurubu yeterince çekip şişince kabın dışına alın ve soğutun. Soğuyunca üzerine kayısı marmeladı sürün. Taze çilek ve kremayla süsleyin. İsteğe göre Antep fıstığı serperek servis yapın.



