Şambaba nasıl yapılır? Şambaba tarifi ve malzemeleri
Birçok Yeşilçam filminde adını geçiren şambaba tatlısı dillere destan lezzeti olan bir tarif. Hem yapımı kolay hem de pratik bir lezzet olan şambaba tatlısı yapılışı ve malzemeleri için haberimize bir göz atın.
03 Aralık 2020, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Eskilerden günümüze orijinal tarifi ile şambaba tatlısı enfes lezzete sahip olan bir tarif. Son zamanlarda 'şambaba tatlısı nasıl yapılır' ise oldukça merak konusu oldu. Şambaba tatlısı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.
Şambaba tatlısı tarifi
Şambaba tatlısı malzemeleri
- 3 su bardağı un
- 1250 mililitre ılık süt
- 2 tatlı kaşığı vanilya
- Yarım çay kaşığı tuz
- 3,5 su bardağı su
- 250 gram çilek
- Kayısı marmeladı
- 2/3 dolu çorba kaşığı kuru maya
- 4 adet yumurta
- 3+3/4 bardak toz şeker
- 150 gram tereyağı
- 10-15 damla limon suyu
- 150 gram krema
- Antep fıstığı (kıyılmış)
Mayayı ılık süt içinde eritin. Çukur şekilde açtığınız unun ortasına dökün ve 10 dakika kadar bekletin. Bir kasede yumurtaları şekerle çırpın. Vanilyayı, tuzu ve erimiş tereyağını da katarak, çırpmaya devam edin ve bu karışımı mayalı una ekleyin. Yumuşak bir hamur şeklini alıncaya kadar yoğurun ve karışımı minik kek kalıplarına, kalıplarını yarılarını geçmeyecek şekilde dökün. Bu halde üstlerini örterek sıcak bir yere yerde iki katı kabarıncaya kadar bekletin. 200 dereceye ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Diğer tarafta şeker, su ve limon suyunu kaynatarak şurubu hazırlayın. Şambabaların üzerine dökün ve üstlerini kapatarak beş dakika bekletin. Şişmeye başlayınca bir tepsiye alt üst edin. Şurubu yeterince çekip şişince kabın dışına alın ve soğutun. Soğuyunca üzerine kayısı marmeladı sürün. Taze çilek ve kremayla süsleyin. İsteğe göre Antep fıstığı serperek servis yapın.