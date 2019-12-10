Şambali tatlısı tarifi: Şambali nasıl yapılır?
Anadolu'ya özgü bir tatlı olan şambali tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en masum olan tatlılardandır. Evde yapımı oldukça basit olan şambali tatlısı tarifi arıyorsanız yada şambali tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize göz atın.
Son zamanlarda sokak lezzetleri arasında yer almaya başlayan şambali tatlısı Türk toplumunda çok uzun zamanlardır yapılan bir tarif. Eğer "şambali tatlısı tarifi, şambali nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Şambali tatlısı tarifi
Şambali tatlısı malzemeleri
- 3 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı şeker
- 1 kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
Şambali tatlısı şerbeti için
- 4 ,5 su bardağı şeker
- 3 ,5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı limon suyu
Şambali tatlısı yapılışı
Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.
Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak. Orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır. Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir. Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir. Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.
Şerbeti yapmak için tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır. Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süsleyip servis edilir.
Not: 1 gün bekletilirse daha lezzetli oluyor.
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