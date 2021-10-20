Suriye'de kaos bir türlü son bulmuyor. Başkent Şam, sabaha bombalı saldırı ile başladı. Rejim askerlerine ait otobüse gerçekleştirilen saldırıda en az 13 kişinin öldürüldüğü ve yaralanan 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.









Suriye devletine bağlı Suriye Arap Haber Ajansı(SANA)'nın yayınladığı görüntülerde, otobüsün tamamen enkaza dönüştüğü ve çok sayıda askerin kurtarma çalışmalarına katıldığı görüldü.