Dünya Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı! En az 13 ölü

Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı! En az 13 ölü

Dünya

Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı! En az 13 ölü

Sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da yoldan geçen bir askeri otobüs bombalı saldırı ile patlatıldı. İlk açıklamalara göre patlamada en az 13 asker hayatını kaybetti.

20 Ekim 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Suriye'de kaos bir türlü son bulmuyor. Başkent Şam, sabaha bombalı saldırı ile başladı. Rejim askerlerine ait otobüse gerçekleştirilen saldırıda en az 13 kişinin öldürüldüğü ve yaralanan 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Suriye devletine bağlı Suriye Arap Haber Ajansı(SANA)'nın yayınladığı görüntülerde, otobüsün tamamen enkaza dönüştüğü ve çok sayıda askerin kurtarma çalışmalarına katıldığı görüldü.

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