Bakım Samet Zili: Disülfit bağları kıvırcık saçta daha yoğundur

Samet Zili: Disülfit bağları kıvırcık saçta daha yoğundur

Bakım

Samet Zili: Disülfit bağları kıvırcık saçta daha yoğundur

Bazı insanların saçları neden daha çabuk uzar? Bu sorunun cevabını birçoğunuz sorguluyordur. Peki saçın yapısının, şekil alması ve saçın uzamasında etkili olduğunu biliyor muydunuz? Londra’da saç modasına öncülük yapan Samet Zili, saçın yapısı hakkında bilgi verdi.

21 Mart 2021, Pazar 23:19 Son Güncelleme:
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Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili “Kuaförlük sektöründe usta-çırak ilişkisine devam edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını, ancak akademik olarak kişisel gelişim eğitiminden saçın anatomisine kadar da öğrenilmesi gerekir” dedi.

Saçın yapısı nasıldır?

Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili Saç yapısı hakkında bilgi verdi:

Saç, keratin adlı bir tür proteindir. Disülfit (kimyasal bileşik), yağ ve hidrojen bağları sayesinde yapısı daha dayanıklıdır. En dayanıklı katmanı ise dış katmandır. Saçın aslında kendi rengi yoktur, şeffaf olarak çıkmaya başlarlar. Saçın rengini içindeki melanin pigmenti verir. Her saçta eumelanin ve pheomelanin pigmentleri farklı miktarlarda üretilir. Onlarca farklı saç rengi ve tonu bu sayede oluşur.

Saçın tipini (düz-kıvırcık) disülfit bağlarının yoğunluğu belirler. Disülfit bağları kıvırcık saçta daha yoğundur.

Saç ince yapıya sahip olmasına rağmen çok katmanlıdır ve çoklu liflerden oluşur. Saçtaki çatallanma bu yapıların ayrılmasıyla ortaya çıkar. Vücudun diğer bölgelerindeki kıl yapıları farklılık gösterse de temel yapı benzerdir.

Saçın günde ortalama 0,3 – 0,4 mm kadar uzadığını belirten Zili şöyle devam etti: Bu rakam normal şartlar altında bir insan saçının ayda ortalama 9-12 mm arasında uzadığını gösterir. Ancak yine de saç uzama oranlarını etkileyen birçok değişken vardır.

Saçların uzaması, saç tiplerine uygulamayacağınız bakıma göre de farklılıklar gösterir. Yağlı saçlara sahip kişilere, kuru saç tipine uygun bakım yapılırsa saç sağlıklı uzamaz.

Saç, derinin en üst tabakası olan epidermisten(deriyi oluşturan üç tabakadan en dıştaki), dermise(vücudu darbelere karşı koruyan kısma) uzanan dermal papillada (insan derisinde bulunan ve dermisin epidermise yaptığı küçük meme ucu şeklinde çıkıntılardır) folliküler ünitenin içinde oluşur. Daha sonra uzayarak epidermisi deler ve dışarı çıkar.

Saç, kök denilen bulbus kısmındaki hücrelerin salgısı ve çoğalarak yapı değiştirmesiyle oluşturularak cilt yüzeyine doğru itilir.

Saçın oluşumu gibi saçı döken sebepler de bu bölümde etkili olmaktadır.

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