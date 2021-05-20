Futbol Sami Khedira futbolu bırakacağını açıkladı

Sami Khedira futbolu bırakacağını açıkladı

Futbol

Sami Khedira futbolu bırakacağını açıkladı

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'de forma giyen Sami Khedira, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını açıkladı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 00:15 Son Güncelleme:
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Sami Khedira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Cumartesi günü Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasındaki Hoffenheim maçında son kez sahaya çıkacağını belirterek, "Tüm bu özel anları sizlerle yaşama fırsatını yakaladığım için çok gururluyum. Taraftarlar, teknik direktörler, takım arkadaşlarım, ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Tunus kökenli Alman futbolcu, Hertha Berlin'e gelmeden önce Stuttgart (2006-2010), Real Madrid (2010-2015) ve Juventus (2015-2021) kulüplerinde oynadı.

2019'dan itibaren sakatlıkların peşini bırakmadığı 34 yaşındaki Khedira, 77 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşadı.

AA

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