Magazin Sami Kiresepi, eşini soğana benzetti

Sami Kiresepi, eşini soğana benzetti

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Sami Kiresepi, eşini soğana benzetti

Santa Farma İlaç Sanayi’nin patronu Sami Kiresepi, çocuklarının annesi Rachel Araz’ın Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. Halil Kalmuk/ halil.kalmuk@posta.com.tr

19 Mayıs 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Takipçilerinin sorularını yanıtladılar. Sami Kiresepi, “Benim evlenmeden önce sosyal medya hesabım vardı. İlişki ciddiye binince Rachel ‘Bir eve bir fenomen yeter’ diyerek kapattırdı. Her zamanki gibi hanımcılık kazandı” dedi.

Rachel Araz da eşini kıskandığını ama boğmadığını söyledi.

Cücüğü güzel!

Sami Kiresepi “Eşinizi ilk gördüğünüzde ne hissettiniz, nasıl tanımladınız?” sorusuna da “İlk yemeğe çıktığımız akşam biraz mesafeli davrandı. Onu bir soğan gibi tanımladım. Farklı katmanları, kaleleri olan derinlikli bir kadın. Ama cücüğüne yaklaştıkça, güzel kalbini görme şansına eriştim” yanıtını verdi.

Sami Kiresepi ile Rachel Araz 2016'da evlendi.

Rachel Araz eşinin soğan benzetmesine bozuldu.


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