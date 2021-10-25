Magazin Sami Saydan kimdir? Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Sami Saydan ne iş yapıyor?

Sami Saydan kimdir? Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Sami Saydan ne iş yapıyor?

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Sami Saydan kimdir? Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Sami Saydan ne iş yapıyor?

Sami Saydan bugün yaşadığı evlat acısıyla gündeme geldi. Saydan’ın 19 yaşındaki oğlunu geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Haberin ardından gözler ünlü isme çevrilirken, “Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Sami Saydan ne iş yapıyor?” araştırmaları da yoğunluk kazandı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 16:35 Son Güncelleme:
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Sami Saydan, 2008-2010 yılları arasında ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile yaşadığı birliktelik ile magazin gündeminde yer almıştı. Önceki gün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Saydan’ın oğlu için Tuba Büyüküstün de sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve Sami Saydan’ın oğlundan acı haber geldi…

SAMİ SAYDAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sami Saydan, 01 Ağustos 1973 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine görüntü yönetmeni olarak devam eden Sami Saydan, 2003 yılında başladığı görüntü yönetmenliği hayatına 24 filmi ve dizi sığdırdı. 2014’ten bu yana da iki dizinin yönetmenliğini üstlendi.

SAMİ SAYDAN’IN YÖNETMENİ OLDUĞU DİZİLER:

  • Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (2015)
  • Vahyin İzinde (2014)

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ OLDUĞU DİZİLER:

  • Nöbet (2019)
  • Payitaht Abdülhamid (2017-2019)
  • Kış Güneşi (2016)
  • Vahyin İzinde (2014)
  • Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (2014)
  • İnadına Yaşamak (2013)
  • Tatar Ramazan (2013)
  • Görüş Günü Kadınları (2013)
  • Sen De Gitme (2011)
  • Kalp Ağrısı (2010)
  • Deli Saraylı (2010)
  • Kasaba (2009)
  • Vurgun (I) (2008)
  • Menekşe ile Halil (2007)
  • Geniş Zamanlar (2007)
  • Asi (2008)
  • Köprü (2006)
  • Kod Adı (2006)
  • Acemi Cadı (2006)
  • Seher Vakti (2005)
  • Kırık Kanatlar (2005)
  • Gümüş (2005)
  • Düşler ve Gerçekler (2005)
  • Serseri (2003)

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ OLDUĞU SİNEMA FİLMLERİ:

  • Deliler (2018)
  • Keloğlan (2017)
  • Seni Seviyorum Adamım (2014)

 

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