ŞAMPİYON 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derviş ve Rüzgar, Fırat’ın polise istihbarat ulaştırıp ulaştırmadığından emin olmak adına, kafes dövüşü yapılan alanı kameradan kontrol ederken, polis operasyon için beklemektedir. Rüzgar’ın polis ekiplerini görüp adamına Fırat’ı öldürmesi için talimat vereceği esnada Yaman devreye girer ve Fırat’ı ölümden kurtarır. Zafer, olup bitenlerden habersiz, salon tayfasını turnuva için hazırlamaktadır. Fakat maça çıktıklarında bir sürprizle karşılaşırlar. Rakip takımın başında Fırat vardır ve çalıştırdığı takımsa bir hayli güçlüdür. Fırat yıllar yılı omuz omuza verdiği dostu Zafer’le karşı karşıyadır şimdi.

Üstelik Zafer’in salonu ayakta tutmak için turnuvadan kazanacağı paraya çok ihtiyacı varken… Fırat turnuva sonrasında soluğu Tansel’in yanında alır. Onun Nesli’yi kaçırıp, bu sayede edindiği silahla, Kerem’e tehditler savurduğunu öğrenmiştir. İkili karşı karşıya kaldıklarında Fırat bu sefer sakin kalmayacaktır. Fakat Tansel’inse elinde Fırat’ı durduracak güçlü bir koz vardır. Köşeye sıkıştığı anda bu kozu kullanır ve Derviş’le alakalı Fırat’ın aklını iyiden iyiye bulandırır. Bütün bunlar olurken Güneş, Derviş’in çekmecesinde annesi Eylül’ün fotoğrafını bulmuştur. Fakat arkasındaki yazıyı okuyamaz. Fotoğrafı bir süre saklasa da sonunda birilerine fotoğraftan bahseder. Hem de hiç beklenmedik birine.

ŞAMPİYON 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI