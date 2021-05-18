Magazin Şampiyon Beşiktaş'ın futbolcularından Esra Erol'a sürpriz

Şampiyon Beşiktaş'ın futbolcularından Esra Erol'a sürpriz

Magazin

Şampiyon Beşiktaş'ın futbolcularından Esra Erol'a sürpriz

Beşiktaş maçı öncesi takıma seslenerek moral veren Esra Erol, dün büyük bir sürprizle karşılaştı. Siyah beyazlı futbolcular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak teşekkür etti. Canlı yayında videoyu izleyen Erol ise mutluluktan ne yapacağını bilemedi.

18 Mayıs 2021, Salı 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, maç öncesi takım için moral videosu çekti. Dünkü canlı yayınına elinde bayrakla çıkan ve Beşiktaş marşları söyleyen Esra Erol, ekibiyle şampiyonluğu kutladı. Erol, Sergen Yalçın'a, yönetime ve futbolculara da teşekkür etti.

BEŞİKTAŞLILARDAN ESRA EROL'A SÜRPRİZ

Erol, yayının ilerleyen dakikalarında ise büyük bir sürprizle paylaştı. Esra Erol'a hazırlanan sürpriz videoda Beşiktaş oyuncularının başarılı sunucuya teşekkür ettiği görüldü.



OĞLU, BEŞİKTAŞ İÇİN DUA ETMİŞTİ

Esra Erol, sosyal medya hesabından Beşiktaş maçının olduğu gün Beşiktaş forması giyerek dua eden aoğlu Ömer'in videosunu paylaşarak "Maçı izlemeye Ömer'imin o küçük elleri ve kalbinden duası ile başlamıştık. Uykuya daldı. Sabah müjdeyi vereceğimiz için çok mutluyum" demişti.


İlgili Haberler
Sergen Yalçın POSTA'ya konuştu: Beşiktaş müebbet hapis gibidirLarin, Beşiktaş'ta sezonun en skorer ismi oldu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sevgili olmak için şart koşuyor
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Temkinli açılma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
17 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
'Masumlar Apartmanı' sudan ucuz
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meltem Miraloğlu'na servet değerinde vasiyet