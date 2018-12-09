Bugün saat 06.00 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

2 YIL ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ

Yapılan otopsinin ardından arkadaşları, dansçı Cem Demir’in cenazesini almak için morga geldi. Arkadaşları, Demir’in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

'BABA PARASIYLA GEÇİNMEK GURURUMA DOKUNUYOR'

Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda da üçüncü olan Cem Demir’in, olay öncesi kendilerine, "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını, buradan da atladığını dile getiren arkadaşları, morg önünde gözyaşı döktü. Cem Demir’in cenazesinin, Bodrum’dan gelecek babasına teslim edileceği belirtildi.

Cem Demir ve babası

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

Bu arada Demir’in cenazesini almak üzere babası Asım Demir de Bodrum’dan Adana’ya geldi.

Sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış da Asım Demir'e sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Morgda oğlunun arkadaşlarına sarılan Asım Demir, gözyaşına hakim olamadı. Daha sonra yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Demir’in cenazesi, karayoluyla, defnedileceği Bodrum’a götürüldü.

"O ÖLMEDİ"

Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, "O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi" diyerek gözyaşı döktü.

TARKAN'IN KLİBİNDE DE OYNAMIŞ

Şampiyon dansçının Megastar Tarkan'nın 'Yolla' isimli şarkısına çektiği klipte de dansçı olarak görev aldığı ortaya çıktı .



