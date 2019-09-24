Şampiyon ikizlerin hikayesinin altında Özgecan Aslan yatıyor

Tarsus Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan aslan, 11 Şubat 2015’te okuldan Mersin’deki evine dönerken minibüs şoförü Suphi Altındöken’in saldırısına uğramıştı.

(Özgecan Aslan)

Şoför, tecavüze direnen Özgecan’ı bıçakla öldürmüş, kimliği belli olmasın diye ellerini kesmiş ve cesedi yakmaya çalışmıştı. İşte bu vahşet Mersin’de kız çocuğu olan aileleri endişelendirmişti. Özge ve Öykü Özbey o zaman 11 yaşındaydı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Gülbün-Mahmut Özbey çifti herhangi bir olayda kendilerini koruyabilsinler diye ikiz kızlarını tekvandoya yazdırdı. antrenmanlara yalnız gitmesinler diye de yanlarında oğulları Utku’yu yolladı.

Özge ve Öykü şimdi Türkiye ve Balkan şampiyonu. Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar. Utku da milli sporcu. artık hedefleri olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ve dünya şampiyonu olmak.

İHA