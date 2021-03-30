Şampiyonlar Ligi 2024'te yeni sisteme geçiyor
Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir dillendirilen lig usulü sistemine geçileceği iddia edildi. Son bilgilere göre 2024-25 sezonunda uygulanmaya başlayacak sistemde büyük yenilikler var.
30 Mart 2021, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, grup aşamasının yerini 10 haftalık lig sistemi alacak. 36 takımlı yeni sistemde 10 haftalık bir lig oynanacak. 10 hafta sonunda ilk 8'deki takımlar son 16 turuna yükselecek.
9. ile 24. sıra arasındaki takımlar ise kendi aralarında play-pff oynayacak son 16'ya gidecek 8 takım daha belirlenecek.
Bu sistemin ilk olarak 2024-2025 sezonunda uygulanması bekleniyor.
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