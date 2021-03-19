Futbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Dev maç...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Dev maç...

Futbol

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Dev maç...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları Hamit Altıntop'un katılımıyla çekildi. İstanbul'da oynanacak finalin elçisi olan Hamit Altıntop, birbirinden zorlu kuralar çekerek etkinliğe damga vurdu.

19 Mart 2021, Cuma 14:37 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. Kura çekimine, İstanbul'daki finalin elçisi olan eski futbolcu Hamit Altıntop da katıldı.

"ÜLKEMİZ VE STADIMIZ FİNALE HAZIR"

Hamit Altıntop'un kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemi burada temsil ettiğim için mutluyum. Stadımız ve ülkemiz bu finale hazır. UEFA ile yakın çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kulandı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

Yarı final eşleşmeleri

Bayern Münih - PSG / Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpol / Porto - Chelsea

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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