Futbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final programı belli oldu

Futbol

Şampiyonlar Ligi çeyrek final programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı günler.

09 Ağustos 2020, Pazar 12:41 Son Güncelleme:
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Dün akşam oynanan maçların ardından Bayern Münih, Chelsea'yi, Barcelona ise Napoli'yi eleyerek çeyrek finale kaldı. İşte çeyrek final eşleşmeleri:

12 Ağustos: Atalanta-PSG

13 Ağustos: Leipzig-Atletico Madrid

14 Ağustos: Barcelona-Bayern Münih

15 Ağustos: Manchester City-Olimpik Lyon

8'li final formatında oynanacak olan Devler Ligi çeyrek final müsabakaları 12-23 Ağustos arasında oynanacak. 18-19 Ağustos yarı final, 23 Ağustos ise final tarihi.

Final maçı Portekiz'in Lizbon şehrinde bulunan Luz Stadı'nda yapılacak.

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