Şampiyonlar Ligi finalinde 16 bin 500 taraftar olacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanacağını açıklamıştı. Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilen final maçına koronavirüs kısıtlamaları göz önüne alınarak 16 bin 500 taraftar alınacak.
25 Mayıs 2021, Salı 13:18 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı Manchester City ve Chelsea, 29 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak maça 16 bin 500 taraftar alınabilecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.
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