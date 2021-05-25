Şampiyonlar Ligi finalinde 16 bin 500 taraftar olacak

Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı Manchester City ve Chelsea, 29 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak maça 16 bin 500 taraftar alınabilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.