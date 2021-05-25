Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde 16 bin 500 taraftar olacak

Şampiyonlar Ligi finalinde 16 bin 500 taraftar olacak

Futbol

Şampiyonlar Ligi finalinde 16 bin 500 taraftar olacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanacağını açıklamıştı. Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilen final maçına koronavirüs kısıtlamaları göz önüne alınarak 16 bin 500 taraftar alınacak.

25 Mayıs 2021, Salı 13:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı Manchester City ve Chelsea, 29 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Portekiz'in Porto şehrindeki  Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak maça 16 bin 500 taraftar alınabilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rosier'den Beşiktaş açıklaması! 'Farklı bir zihniyetle eğitildim, rakip takıma gitmem'