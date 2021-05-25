Magazin Şampiyonlar Ligi finalinde Selena Gomez ve Khalid sahne alacak

Şampiyonlar Ligi finalinde Selena Gomez ve Khalid sahne alacak

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Şampiyonlar Ligi finalinde Selena Gomez ve Khalid sahne alacak

Salgın gerekçesiyle Türkiye'den alınıp Portekiz'in Porto kentine verilen Şampiyonlar Ligi finalinde yıldız şarkıcı Selena Gomez ve Khalid sahne alacak.

25 Mayıs 2021, Salı 16:31 Son Güncelleme:
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İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat protokolünde kırmızı listeye almasının ardından UEFA ve İngiliz hükümeti arasındaki görüşmeler sonucu Portekiz'in Porto kentine alınan Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler açıklandı.

Yapımcı Marshmello, milyonlarca kişinin izleyeceği finalde Selena Gomez ve Khalid isimlerinin sahnede olacağını duyurdu.

Final, 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında Dragao Stadı'nda oynanacak.

İki İngiliz takımının finalde olduğu dev final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.


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