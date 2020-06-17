Şampiyonlar Ligi Lizbon'da: 8'li final oynanacak
UEFA İcra Kurulu'nun toplantısı bitti ve UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile UEFA Başkan yardımcısı ve aynı zamanda UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti alınan kararları açıkladı. Marchetti ve Ceferin'in açıklamaları şöyle.
17 Haziran 2020, Çarşamba 16:40 Son Güncelleme:
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UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alarak Lizbon'a verdi. Şampiyonlar Ligi, Lizbon'da 8 takımın katılacağı 8'li final sistemi ile oynanacak.
-10 Temmuz kura çekimi -7-8 Ağustos: Son 16 maçları -12-23 Ağustos: 8'li final
- UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi de tıpkı Erkekler'de olduğu gibi 8'li final şeklinde oynanacak.
- 2020 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalinin seyircili ya da seyircisiz oynanacağına dair karar 15 Temmuz'a kadar verilecek.
- Gelecek sezon ise Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim'de başlayacak.
- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki dört ayrı şehirde yapılacak. Turnuva 8'li final formatıyla oynanacak. Final maçı, Köln'de gerçekleştirilecek.
- Temsilcimiz Başakşehir'in FC Kopenhag ile oynayacağı son 16 rövanş maçı ise 5 veya 6 Ağustos'ta gerçekleşecek. İlk maçta İstanbul'da 1-0 Başakşehir lehine bitmişti.
- Bu senenin final haritası: Şampiyonlar Ligi Portekiz'e, Avrupa Ligi Almanya'ya, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ise İspanya'ya verildi.
Açıklamalar devam ediyor...
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