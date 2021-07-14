Futbol Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

Futbol

Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanşında 12 karşılaşma sona erdi.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 01:13 Son Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 1. eleme turu rövanşında, Türk hakem Arda Kardeşler'in yönettiği mücadelede, Belarus'un Shakhtyor ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları karşılaştı.

İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Ludogorets, Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Cukaricki Stadı'nda oynanan rövanş maçını da aynı skorla kazanarak üst tura çıktı.

Flora (Estonya), Malmö (İsveç), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Sheriff (Moldova), Ferencvaros (Macaristan), Mura (Slovenya), Cluj (Romanya), HJK (Finlandiya), Zalgiris (Litvanya), Slovan Bratislava (Slovakya) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan) üst tura adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.

Turnuvanın 1. eleme rövanş turu, yarın oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hibernians (Malta) - Flora (Estonya): 0-3 (0-2)

Riga (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-1 (0-1)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Fola Esch (Lüksemburg): 5-0 (2-2)

Sheriff (Moldova) - Teuta (Arnavutluk): 1-0 (4-0)

Priştine (Kosova) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3 (0-3)

Mura (Slovenya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-0 (1-0)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Cluj (Romanya): 2-1 (uzatmalarda) (1-3)

Buducnost (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-4 (1-3)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya): 1-2 (1-3)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1 (0-2)

Shakhtyor (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-1 (0-1)

Valur (İzlanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (2-3)

AA

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