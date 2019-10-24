Barcelona'nın Slavia Prag'ı 2-1 yendiği maçta takımının 1. golünü atarak bu sezon Devler Ligi'nde ilk golünü kaydeden Lionel Messi, kariyerine bir rekor daha ekledi.





15 sezondur her sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve her sezon en az 1 gol atma başarısı gösteren Messi, bunu yapabilen ilk ve tek oyuncu oldu.





Opta'nın verilerine göre bu rekorun haricinde Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma karşı gol atma başarısı gösteren Lionel Messi, Raul ve Cristiano Ronaldo'yla aynı sayıya ulaştı. Messi, eğer bu sezon Borussia Dortmund veya Inter'e gol atabilirse bu rekoru da kırmış olacak.





Messi'nin attığı son goller beraber Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 114 golü bulunuyor.





Bu haberi de okudular FIFA En İyiler ödülü Messi'nin! Ballon d'Or ve En İyiler arasındaki fark ne?

Haberin fotoğrafları için tıklayın 20. yüzyılın en iyi futbolcuları belirlendi