Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle format değişikliğine giden Devler Ligi’nde yarı finalisti belirleyecek ilk maç, İtalya’nın Atalanta takımıyla, Fransa’nın Paris Saint Germain ekibi arasında oynanacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Estadio da Luz’da (Işık Stadı) yapılacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Tüm maçlar 22.00’de

15 Ağustos’a kadar devam edecek çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak. Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvada tüm maçlar Lizbon’da olacak. Tamamı TSİ 22.00’de başlayacak final karşılaşmalarının programı şöyle:

13 Ağustos Perşembe: Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya) 14 Ağustos Cuma: Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) 15 Ağustos Cumartesi: Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

Final Final 23 Ağustos’ta

18-19 Ağustos’ta yarı finallerinin yapılacağı dev organizasyonda final 23 Ağustos’ta oynanacak. Karşılaşmalar Benfica’nın evi Estadio da Luz ve Sporting’in sahası Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak. Final ise Estadio da Luz’da sahnelenecek.