Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya’nın Atalanta takımıyla, Fransa’nın Paris Saint Germain ekibi Lizbon’daki Estadio da Luz’da karşı karşıya gelecek.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 08:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle format değişikliğine giden Devler Ligi’nde yarı finalisti belirleyecek ilk maç, İtalya’nın Atalanta takımıyla, Fransa’nın Paris Saint Germain ekibi arasında oynanacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Estadio da Luz’da (Işık Stadı) yapılacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Tüm maçlar 22.00’de
15 Ağustos’a kadar devam edecek çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak. Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvada tüm maçlar Lizbon’da olacak. Tamamı TSİ 22.00’de başlayacak final karşılaşmalarının programı şöyle:
- 13 Ağustos Perşembe: Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
- 14 Ağustos Cuma: Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
- 15 Ağustos Cumartesi: Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)
Final Final 23 Ağustos’ta
18-19 Ağustos’ta yarı finallerinin yapılacağı dev organizasyonda final 23 Ağustos’ta oynanacak. Karşılaşmalar Benfica’nın evi Estadio da Luz ve Sporting’in sahası Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak. Final ise Estadio da Luz’da sahnelenecek.