UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Fransız ekibi karşılaşmayı 4-1 kazanırken, Lionel Messi de tarihe geçti.

Club Brugge ağlarını biri penaltıdan olmak üzere iki kez sarsan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

İSTANBUL (İHA)



