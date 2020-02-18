Devler Ligi finali tıpkı 2005 yılında olduğu gibi bu yıl da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı final için birçok hazırlık yapılıyor. Bunlardan biri de elbette maçta topları.

Adidas tarafından üretilen toplar, son teknolojiden yararlanılarak üretildi. Dikişsiz dış yapısı, İstanbul Boğazı motifi, İstanbul şehir haritası çizimi ve 'Istanbul 20' yazısı kullanıldı. Topta mor renk paletiyle derinlik yaratılırken klasik Şampiyonlar Ligi tasarımı olarak yıldız motifleri işlendi.

Yeni toplar, bu akşam oynanacak son 16 turu maçlarından itibaren kullanılacak.

Final maçı ise 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.