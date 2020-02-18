Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul temalı top kullanılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu sene İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 30 Mayıs'taki final için yapılan hazırlıklardan biri de dev finalde kullanılacak toplar. 'Istanbul 20' adı verilen toplarda İstanbul Boğazı motifi tercih edildi.
18 Şubat 2020, Salı 14:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Devler Ligi finali tıpkı 2005 yılında olduğu gibi bu yıl da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı final için birçok hazırlık yapılıyor. Bunlardan biri de elbette maçta topları.
Adidas tarafından üretilen toplar, son teknolojiden yararlanılarak üretildi. Dikişsiz dış yapısı, İstanbul Boğazı motifi, İstanbul şehir haritası çizimi ve 'Istanbul 20' yazısı kullanıldı. Topta mor renk paletiyle derinlik yaratılırken klasik Şampiyonlar Ligi tasarımı olarak yıldız motifleri işlendi.
Yeni toplar, bu akşam oynanacak son 16 turu maçlarından itibaren kullanılacak.
Final maçı ise 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.