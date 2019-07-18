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Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı

18 Temmuz 2019, Perşembe 00:43
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Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.

Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.

Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:

Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5

Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)

AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)

Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)

Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)

Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)

Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)

AA

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