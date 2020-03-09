11 Mart Çarşamba günü oynanacak Paris Saint Germain-Borussia Dortmund maçına seyirci alınmayacak.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Savunma Konseyi Toplantısı'ndaki konulardan biri de PSG-Dortmund maçıydı.

Emmanuel Macron'un başkanlık ettiği toplantıda maç için seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.

İlk maç, Borussia Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğüyle bitmişti. Oynanacak olan seyircisiz maçın ardından çeyrek finale çıkacak takım belirlenecek.

Bundan sorna da Fransa'da 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikler yasaklanacak.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.

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