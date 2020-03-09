Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanacak
Koronavirüs bu kez de Şampiyonlar Ligi maçına etki etti. Tedbir amacıyla son 16 turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Borussia Dortmund, seyircisiz statta karşı karşıya gelecek.
09 Mart 2020, Pazartesi 15:05 Son Güncelleme:
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11 Mart Çarşamba günü oynanacak Paris Saint Germain-Borussia Dortmund maçına seyirci alınmayacak.
Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Savunma Konseyi Toplantısı'ndaki konulardan biri de PSG-Dortmund maçıydı.
Emmanuel Macron'un başkanlık ettiği toplantıda maç için seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.
İlk maç, Borussia Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğüyle bitmişti. Oynanacak olan seyircisiz maçın ardından çeyrek finale çıkacak takım belirlenecek.
Bundan sorna da Fransa'da 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikler yasaklanacak.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.