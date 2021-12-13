Futbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Ronaldo ve Messi kapışacak!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Ronaldo ve Messi kapışacak!

Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Ronaldo ve Messi kapışacak!

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Türkiye'den temsilcimizin olmadığı son 16 turunda büyük eşleşmeler gerçekleşti. Kura efsane Rus futbolcu Andrei Arshavin tarafından çekildi. Manchester United-PSG eşleşmesi ise Ronaldo-Messi düellosuna sahne olacak. İşte son 16 eşleşmeleri...

13 Aralık 2021, Pazartesi 14:19 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti ve son 16 eşleşmeleri şöyle:

  • Salzburg-Liverpool
  • Inter-Ajax
  • Benfica-Real Madrid
  • Villarreal-Manchester City
  • Atletico Madrid Bayern Münih
  • Sporting Lizbon-Juventus
  • Chelsea-Lille
  • Paris Saint-Germain-Manchester United

Grup liderleri

  • Manchester City
  • Liverpool
  • Ajax
  • Real Madrid
  • Bayern Münih
  • Manchester United
  • Lille
  • Juventus

Grup ikincileri

  • Paris Saint-Germain
  • Atletico Madrid
  • Sporting Lizbon
  • Inter
  • Benfica
  • Villarreal
  • Salzburg
  • Chelsea

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