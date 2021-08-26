Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Kura çekimi bugün TSİ 19:00'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

1. TORBA: Chelsea, Villarreal, Bayern Münih, Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Sporting, Lille.

2. TORBA: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund.

3. TORBA: Porto, Ajax, Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Salzburg, Shakhtar.

4. TORBA: Beşiktaş, Kiev, Brugge, Y.Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.