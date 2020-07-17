Şampiyonların gözü bu liselerde

Türkiye’deki köklü devlet liseleri, dünya standartlarında eğitim verebilmek için uluslararası müfredat ve diploma programları uyguluyor. Bu liselerin sayısı da giderek artıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu devlet liselerine çevrildi. Devlet liseleri ile AP (Advanced Placement-İleri Düzey Yerleştirme Programı) uluslararası müfredat ve diploma programını uygulamaları için iş birliği halinde olan WCEP (Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı) Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, sonuçların açıklanmasıyla birlikte yüksek puan alan öğrencilerin uluslarası müfredat uygulayan devlet liselerine yöneleceğini söyledi.

6 devlet lisesi revaçta

Okul tercihlerinde uluslararası eğitim standardının başlıca kriter haline geldiğine belirten Volkan Cerrahoğlu, “Uluslararası eğitimde fırsat eşitliği, sınavda belli bir başarı düzeyini yakalamış her öğrencinin hakkı. Yüksek puan alan öğrencilerimizin AP programını entegre ettiğimiz İzmir Atatürk Lisesi, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Validebağ Fen Lisesi, Adana Anadolu Lisesi, Antalya Lisesi ve Ankara Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi gibi köklü devlet liselerine yoğun talep var. Bu da eğitim standardında özel okul farkının ortadan kalktığını ve hedeflediğimiz fırsat eşitliğinde önemli bir yol katettiğimizi gösteriyor” dedi.

AP nedir?

İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) Programı, Amerika’da uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir program. Amerika dışında 60’tan fazla ülkede uygulanıyor. AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanı sağlıyor. Program yurtdışı üniversitelere kabul aşamasında avantaj sağlıyor.