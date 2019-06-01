Şampiyonluk posterinde dikkat çeken detay!
Galatasaray’da Diagne dışında tüm isimler kulüp dergisi için yapılan poster çekiminde hazır bulundu. Diagne'nin Photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.
Galatasaray, Florya'da geleneksel poster çekimini yaptı. Özel işleri nedeniyle Başakşehir maçı sonrası hemen ülkesine giden Diagne'nin Photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.
Süper Lig'i 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Diagne, şampiyonluk kutlamasında da yer almamıştı.
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