Süper Lig’in 40’ıncı haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş’ı 3 - 1 mağlup ederek, rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 11’inci dakikada Babel, 45+1’inci dakikada penaltıdan Falcao ve 76’ncı dakikada Arda Turan kaydetti. Beşiktaş’ın karşılaşmadaki tek golü ise 42’nci dakikada penaltıdan Ghezzal’dan geldi.

2’nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasında Welinton’un kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

11’inci dakikada Gedson’un pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38’inci dakikada Ghezzal’ın kullandığı korner sonrasında Atiba, Donk’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır öncesinde oyunu devam ettirdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi.

42’nci dakikada atışı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlak ve kaleci Muslera’yı farklı köşelere gönderdi: 1-1-

44’üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Gedson’un kullandığı serbest vuruş sonrasında Falcao, Atiba’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+1’inci dakikada atışı kullanan Falcao, topu ağlara gönderdi: 2-1.

45+5’inci dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Falcao’nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yedlin ortasını yaptı. Onyekuru’nun kafa vuruşunda top kaleci Ersin’de kaldı.

56’ncı dakikada Marcao’nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Saracchi ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi.

67’nci dakikada hızla rakip sahaya geçen Atiba pasını Larin’e verdi. Larin bekletmeden sağ taraftaki Ghezzal’ı gördü. Bu oyuncunun sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera’da kaldı.

76’ncı dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Rosier’den seken topta Emre Kılınç baskı yaparak kaptı. Ceza sahasına giren Emre, kaleci Ersin’den sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Arda Turan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

ATİBA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekipte, Galatasaray derbisine kart sınırında çıkan Atiba Hutchinson, 44’üncü dakikada Falcao’ya yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebebiyet verirken, sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırında bulunan Kanadalı oyuncu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Atiba, Süper Lig’in 41’inci haftasında Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada cezası nedeniyle görev alamayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 40’ıncı haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazanılan Hatayspor maçının 11’inde zorunluğu tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Kevin N’Koudou’nun yerine Gökhan Töre’yi 11’de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Weliton, Vida ve N’Sakala’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’yı sahaya sürdü. Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Ljajic, solunda ise Larin’i 11’de oynattı. Yalçın’ın gol yollarındaki terchisi ise Gökhan Töre oldu oldu. Beşiktaş’ın Galatasaray karşısındaki 11’i şöyle: "Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre."

6 İSİM EKSİK

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde 6 isim görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic ile Kevin N’Koudou, Vincent Aboubakar ve dün çekilen MR’ın da sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah mücadele kadrosunda dahil edilmedi.

SİYAH-BEYAZLILARDA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte, 3’er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, derbide sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 41’inci haftasında iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.

FATİH TERİM’DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 39’uncu haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11’inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı’nın yerine Yedlin’i, sol bekte Ömer Bayram’ın yerine Saracchi’yi, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu’nun yerine ise Radamel Falcao’yu 11’de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındakki 11’i şöyle: "Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao."

FALCAO 7 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11’de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11’de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11’de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.

ONYEKURU 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru, derbi ile birlikte geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 maç sonra maça 11’de başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu, son olarak deplasmanda 3-0 kaybedilen Hatayspor maçında 11’de görev almıştı.

GALATASARAY’DA SINIRDA TEK İSİM

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında tek isim bulunuyor. Arda Turan, derbide sarı kart görmesi halinde Süper Lig’in 41’inci haftasında deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.









DHA